Chico Rodrigues deixa Conselho de Ética do Senado

O ex-vice-líder do governo no Congresso Chico Rodrigues (DEM-RR) investigado por desvio de verba destinada ao combate à pandemia saiu do Conselho de Ética do Senado nesta segunda-feira, 19. O conselho pode ser o colegiado que irá julgar o afastamento do senador. Sob pressão, Rodrigues entregou um ofício pedindo para deixar a comissão.

Além da pressão de senadores pelo reativamento do Conselho, que está com atividades paralisadas por conta da pandemia, para a abertura de um processo contra o parlamentar, Rodrigues é alvo de uma ação que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgará nesta quarta, 21, pelo afastamento do cargo.

Na sexta o senador foi retirado da comissão mista do Congresso que acompanha os gastos do governo com a covid-19.