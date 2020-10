Chico Rodrigues diz que ‘vai provar sua inocência’

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR) afirmou que deixou a vaga da vice-liderança do governo no Senado para esclarecer os fatos nesta quinta-feira, 15. O senador afirmou que vai “provar sua inocência” em nota sobre o caso. Na quarta, o senador foi alvo de operação da Polícia Federal, em Boa Vista, e escondeu R$ 30 mil na cueca durante a abordagem dos policiais, como informou o Estadão.

A dispensa do senador do cargo da liderança foi publicado nesta quinta no Diário Oficial da União e diz que a saída foi “a pedido”. O senador afirmou que provará que não tem relação com “qualquer ato ilícito de qualquer natureza”.

“Acreditando na verdade, estou confiante na justiça, e digo que acredito nas diretrizes que o grande líder e Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro usa para gerir a nossa nação”, disse. “Vou cuidar da minha defesa, e provar a monha inocência. Volto a dizer, ao longo dos meus 30 anos de vida pública, tenho dedicado a minha vida ao povo de Roraima e do Brasil, e seguirei firme rumo ao desenvolvimento da minha nação”, escreveu na nota.