Chico Rodrigues é retirado de comissão da covid-19 no Congresso

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado pela Polícia Federal com R$ 33,1 mil dentro da cueca e investigado por desviar recursos do combate ao novo coronavírus, foi excluído, nesta sexta-feira, 16, da comissão mista do Congresso Nacional responsável por acompanhar os gastos do governo federal com a pandemia.

No colegiado, o ex-vice-líder do governo no Senado ocupava uma vaga de suplente.

A vaga de Chico Rodrigues pertence ao bloco Vanguarda, formado por DEM, PL e PSC no Senado, que retirou o parlamentar por meio de ofício enviado hoje à comissão. Nenhum substituto para a cadeira foi colocado até o momento.