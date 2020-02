China confirma 5.090 novos casos de coronavírus

Equipe BR Político

O governo chinês confirmou nesta sexta-feira, 14, a existência de 5.090 novos casos de coronavírus e 121 novas mortes no continente asiático. No total acumulado, 63.851 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus. Atualmente, 55.748 estão em tratamento, enquanto 1.380 pessoas morreram.

A província de Hubei, que está no epicentro da epidemia, relatou mais cedo 4.823 novos casos, com 116 mortes, segundo informações da Associated Press. Já no Brasil, caiu de 11 para 6 o número de casos suspeitos de infecção pelo Covid-19, segundo informou ontem o Ministério da Saúde. Ainda não houve nenhum caso confirmado no País e não há a circulação do vírus em nenhum país da América do Sul.