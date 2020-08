China detecta coronavírus em frango congelado brasileiro

De acordo com comunicado divulgado nesta quinta-feira, 13, pelo governo chinês, uma amostra de asas de frango congeladas importadas do Brasil para a cidade de Shenzhen, no sul do país, apresentou resultado positivo para o novo coronavírus.

A descoberta foi feita ontem, após uma pequena amostra da superfície ser retirada do lote e testada por centros locais de controle de doenças.

As autoridades de saúde da cidade informaram que estão rastreando e testando todos os funcionários que podem ter entrado em contato com a carne contaminada, além de também testarem outros alimentos armazenados perto do lote infectado. Até agora, todos os resultados foram negativos, segundo o governo.

Alerta

O vírus da covid-19 já foi encontrado em outros alimentos importados pela China. Em outro caso, embalagens de camarões do Equador também testaram positivo para o novo coronavírus.

Desde junho, o governo chinês tem rastreado todos os contêineres de carnes e frutos do mar que chegam aos principais portos do país.

A Sede de Prevenção e Controle de Epidemias de Shenzhen alertou que o público precisa permanecer cauteloso quando se trata de carne e frutos do mar importados, e deve tomar precauções para reduzir os riscos de infecção, informou a Reuters.