China em luto oficial

Equipe BR Político

A China decretou luto oficial em todo o país para este sábado, 4, em homenagem a todas as vítimas que morreram de covid-19, de acordo com a embaixada chinesa no Brasil.

Em respeito aos mortos, o país proibiu para hoje todas as atividades públicas de lazer. Mais de 3.300 pessoas morreram de covid-19 desde que o novo coronavírus invadiu a China em dezembro.