China pode ter queda de 25% no consumo de petróleo

Equipe BR Político

O consumo de petróleo na China deve sofrer uma queda de 25% neste mês, segundo executivos do setor de energia ouvidos pelo Financial Times. Se em fevereiro do ano passado, a demanda chinesa foi por 13 milhões de barris por dia, agora pode haver redução de 3,2 milhões de barris por dia em razão da proliferação do novo coronavírus, que afeta os principais meios de transporte do maior importador de petróleo do mundo.

“A atividade industrial está em queda, a movimentação de passageiros caiu 70%, a movimentação de cargas caiu 50%. A questão do timing é a chave. Sabemos com certeza que há uma paralisação efetiva há pelo menos duas semanas”, alertou Michal Meidan, do Oxford Institute for Energy Studies, na reportagem.