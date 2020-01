China pressiona frigoríficos brasileiros por preço mais baixo

Equipe BR Político

A China vem pressionando exportadores brasileiros de carne bovina para renegociar os preços depois que os altos valores no final de 2019 esfriaram a demanda chinesa. Com a exigência do país, que oferece preços de 25% a 30% abaixo do pico de novembro, o valor de venda da carne pelos frigoríficos não cobre os custos de compra de gado no Brasil, que dispararam no final do ano passado.

A notícia de que as exportadoras teriam renegociado os contratos derrubou na quarta-feira, 22, as ações na Bolsa dos principais frigoríficos brasileiros, que já operam com margem apertada. O esfriamento do mercado doméstico também tem abaixado os preços internamente. Apesar de as previsões para a recuperação do mercado da carne suína chinesa serem de retomada apenas daqui alguns anos, o iminente acordo entre China e Estados Unidos pode continuar pressionando o mercado brasileiro.