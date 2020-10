China reage após ofensiva dos EUA com apoio do Brasil contra Huawei

A Embaixada da China no Brasil reagiu nesta tarde de terça, 20, contra a ofensiva dos Estados Unidos, por meio do Brasil, de ataques contra a empresa chinesa Huawei. Autoridades do governo de Donald Trump anunciaram hoje investimentos no Brasil para projetos de telecomunicação justamente para afastar a participação da concorrente asiática no leilão de tecnologia 5G. Os Estados Unidos acusam a Huawei da prática de espionagem, o que choca com o exemplo norte-americano do passado de espionar a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff.

“Acreditamos que a maioria dos países permanecerá independente, tomará suas próprias decisões, dirá não à “Rede Suja” dos EUA e promoverá um ambiente de negócios justo, aberto e não discriminatório para empresas de tecnologia #5G em todo o mundo”, escreveu a representação do país asiático no Twitter.

O governo brasileiro tem pendido nessa briga para o lado dos EUA. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu hoje o apoio de Trump à entrada do Brasil na OCDE, cujo processo está pendente e com previsão larga de concretização, e torceu pela sua reeleição. O ministro Paulo Guedes contemporizou, dizendo que o Brasil comercializa “com o mundo todo”, mas acrescentou que o Brasil sabe “quem são seus parceiros geopolíticos”.

#DirtyNetwork | Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian: a chamada "Rede Limpa" dos EUA é na verdade uma impopular "Rede Suja", que é discriminatória, exclusiva e politizada por natureza. Por que a chamamos de "Rede Suja"? — Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) October 20, 2020

Em várias ocasiões, a Huawei disse que gostaria de assinar um acordo de "proibição de backdoors" com todos os países. Acho que a razão pela qual os EUA suprimem a HW é que, caso outros países usem equipamentos HW, EUA não poderão mais tocar em outras pessoas através de backdoors — Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) October 20, 2020

Se você olhar para precedentes como o caso da Toshiba em 1987 e o caso da Alstom em 2014, verá que a chamada "Rede Limpa" é, na sua essência, uma "Intimidação Digital". — Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) October 20, 2020

Na era da globalização, a ideia de "ideologia antes da tecnologia" e a opressão deliberada sobre certos países e empresas só levam ao isolamento auto-imposto, prejudicando a si mesmo e a outros. — Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) October 20, 2020