China registra maior número de casos diários de covid-19 desde março

A China registrou o maior número de casos diários desde o início de março nesta segunda-feira, 27, com 61 novas contaminações pela covid-19. O país não registrava números diários dessa ordem desde 6 de março, quando contabilizou 75 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Segundo nota da Comissão Nacional de Saúde (NHC) da China, 57 dos novos casos tiveram origem em transmissões domésticas.

A província de Xinjiang concentrou a maior parte, com 41 dos novos registros. O local fica no noroeste da China, região que passa por surto da covid-19 e já confirmou 348 casos no total. Outras 14 contaminações ocorreram em Liaoning e 2 em Jilin, ambas províncias na região da divisa da China com a Coreia do Norte, que anunciou oficialmente o primeiro caso suspeito de coronavírus no país no último sábado, 25. Atualmente, a China contabiliza 86.715 casos e 4.654 mortes por covid-19, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins. De acordo com a comissão de saúde chinesa, há 339 casos ativos do vírus na região continental do país, que exclui as regiões administrativas de Hong Kong e Macau, e o estado insular de Taiwan.