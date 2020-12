China suspende importação de dois frigoríficos brasileiros

A China anunciou nesta sexta-feira, 11, a suspensão temporária das importações de dois frigoríficos brasileiros e um argentino (Frigorífico Alberdi) após detectar vestígios do coronavírus nas embalagens de produtos congelados. A suspensão envolve as empresas brasileiras Naturafrig Alimentos e Plena Alimentos por uma semana após encontrar vestígios do vírus em recipientes de vitela desossada congelada.

Nos últimos meses, o país asiático detectou vestígios de coronavírus em várias embalagens de produtos refrigerados, vários deles de países latino-americanos, o que levou Pequim a apertar a regulamentação para importação de produtos congelados.

Os lotes com maior resultado positivo, principalmente nas embalagens, foram camarão, peixe e vitela e porco.

As autoridades chinesas destacam que alimentos congelados importados, principalmente carnes e peixes, estão sendo a principal via de surtos do vírus na China, uma vez que as infecções locais estavam praticamente controladas no país. As informações são da Agência Efe.