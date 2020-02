Chinaglia: ‘Bolsonaro não suporta nem o faz de conta democrático’

Marcelo de Moraes

O ex-presidente da Câmara e deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP) não escondeu sua perplexidade com a atitude de Jair Bolsonaro de divulgar vídeos pelo WhatsApp a favor da manifestação contra o Congresso. Pelo Twitter, na manhã desta quarta-feira, 26, Chinaglia lembra que a maior parte dos parlamentares já é alinhada com as pautas do atual governo, mas isso parece não ser suficiente para o presidente.

“A grande maioria do Congresso é de direita e tem aprovado a pauta bolsonarista. E mesmo assim ele convoca o povo para protestar contra esse Congresso e emparedá-lo. O recado é claro: Bolsonaro não suporta nem o faz de conta democrático”, afirma o experiente deputado.