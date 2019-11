Chineses e coreanos de olho no 5G

Equipe BR Político

Depois de ter se reunido com o líder chinês, Xi Jinping, em duas ocasiões no último mês e dar sinais de que as relações entre os dois países estão se estreitando, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta segunda-feira, 18, com o presidente Huawei, Yao Wei.

A companhia, segundo Bolsonaro, quer operar a faixa 5G no Brasil. “Apenas ouvi”, resumiu Bolsonaro sobre a reunião. O presidente afirmou que, durante o encontro, a empresa chinesa deixou claro seu interesse em participar da faixa 5G, mas que em momento algum se falou diretamente sobre o tema leilão.

“Não ouvi a palavra leilão. Se falou, estava desatento”, disse. O presidente afirmou haver ainda uma empresa sul-coreana interessada em operar a faixa 5G. “A gente vai levar para o lado da oferta e conectividade.”

A Huawei é um dos motivos da guerra comercial entre os EUA, de Donald Trump, e a China. A empresa é a detentora da tecnologia 5G e tem sofrido sanções dos EUA, que alegam que ela representa um risco à segurança nacional.