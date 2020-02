Chuvas deixam 516 desalojados em SP

Equipe BR Político

De acordo com a última atualização da Defesa Civil, feita às 8h desta terça-feira, 11, em todo o Estado de São Paulo, foram contabilizados 142 desabrigados e 516 desalojados por causa das chuvas volumosas dos últimos dias.

A região do Vale do Ribeira, Região Metropolitana de São Paulo, Osasco, Baixada Santista e Alto Tietê foram as mais afetadas por alagamentos e desmoronamentos.

Até o momento, os municípios de Botucatu, Laranjal Paulista e Taboão da Serra decretaram situação de emergência. Os municípios de Andradina, Salto, Santa Cruz da Esperança mantém a situação de emergência decretada no início da semana passada. A Defesa Civil ainda aguarda informações do município de Osasco.