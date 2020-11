Cicero Lucena é o novo prefeito de João Pessoa

Mais uma capital para a conta de um partido de centro. Cicero Lucena (PP) está eleito prefeito em João Pessoa (PB). Com 100% das urnas já apurada, o ex-senador obteve 53,16% dos votos válidos. Seu adversário, Nilvan Ferreira (MDB), conquistou 46,84% do eleitorado.

Lucena já foi prefeito da capital, vice-governador e governador, além de senador pelo Estado. Ele contou com apoio do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e de sua irmã, a senadora Danielle Ribeiro (PP-PB). Teve também o voto do governador da Paraíba, João Azevêdo. Já Nilvan, um radialista local que surpreendeu, contou com o voto bolsonarista no Estado para ir ao segundo turno.