Cid abre os braços para o PSB e cutuca o PT: ‘Exclusivistas não servem para governar’

Equipe BR Político

O senador Cid Gomes (PDT-CE), abriu os braços para alianças com o PSB em eleições municipais. O irmão de Ciro Gomes esteve em evento para filiação de novos integrantes da legenda e chamou o PSB de “um dos aliados preferenciais nas eleições de 2020”, garantindo que as siglas trabalharão juntos. Deu ainda uma cutucada no PT, que atrapalhou a candidatura de seu irmão. “O PDT não tem projeto hegemonista. Não queremos ser o único partido no Estado do Ceará. Aqueles que são egoístas, exclusivistas, não servem para governar. A história está aí para mostrar isso”, afirmou.