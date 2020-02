Cid baleado, Congresso enfurecido e o descontrole de Bolsonaro

Equipe BR Político

Semana pré-carnaval recheada de problemas nos quatro cantos do Brasil. E todos eles são assunto no podcast do BRPolítico Chama desta semana. Os editores do BRPolítico, Marcelo de Moraes e Vera Magalhães, comentam, por exemplo, da situação da “greve” de policiais militares no Ceará, cuja última repercussão foi o tiro recebido pelo senador Cid Gomes (PDT-CE). E explicam como o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), pode der desencadeado um problema para federação ao ceder aos PMs de seu Estado e conceder um aumento de mais de 40% para categoria.

Em Brasília, a temperatura aumenta por conta do presidente da República, como já virou tradição desde o início do mandato de Jair Bolsonaro. A relação entre Congresso e Planalto pegou fogo após as críticas “vazadas” do general Augusto Heleno. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) disse que o Legislativo “chantageie” Bolsonaro na questão do orçamento. Mesmo querendo o protagonismo com o dinheiro na mão, o Planalto e sua equipe não conseguem se organizar para mandar para os deputados e senadores as principais reformas: tributária, administrativa e nem mesmo enviará uma PEC sobre o Fundeb.

Nesse meio, o presidente demonstra mais uma vez um descontrole e explicita sua falta de compromisso com o decoro necessário ao cargo. Como informam os editores do BRPolítico, há setores que consideram que Bolsonaro já deu munição suficiente para um impeachment. Nesta semana, a gota d’água foi o ataque sexista contra a jornalista Patrícia Campos Mello. Confira tudo isso e muito mais na edição desta semana do BRPolítico Chama!