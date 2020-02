Cid Gomes é transferido para hospital de Fortaleza

Equipe BR Político

O senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) está sendo transferido, nesta quinta-feira, 20, do Hospital do Coração de Sobral para Fortaleza. Na manhã de hoje, Cid foi liberado da UTI para a enfermaria do hospital onde estava internado desde quarta, 19, depois de ter sido atingido por dois disparos de arma de fogo, ao tentar romper um bloqueio de policiais grevistas da PM do Ceará com uma retroescavadeira.

Segundo a assessoria de imprensa do senador, a transferência para a capital cearense ocorre por questões familiares. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Cid agradeceu o atendimento do Hospital do Coração de Sobral e prometeu buscar recursos para equipamentos para a instituição no futuro.

“Depois de extraordinários cuidados médicos que salvaram minha vida, quero agradecer a equipe do Hospital do Coração de Sobral, que não deixa nada a dever a qualquer hospital do mundo, com cuidado, atenção e carinho. Quero me comprometer de poder, no futuro, ajudar e retribuir buscando recursos para mais equipamentos para que esse que esse hospital possa salvar mais vidas, como salvou a minha”, afirmou no vídeo, ao lado de um médico, na UTI do hospital.