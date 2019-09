Equipe BR Político

O senador Cid Gomes (PDT-CE) passou mal neste início de noite de terça, 3, no plenário do Senado. A sessão teve de ser encerrada, mas foi retomada minutos depois. Na volta ao recinto, Gomes informou que tem síndrome vasovagal, uma doença que provoca desmaios, tonturas e alterações na visão.

Os parlamentares debatiam no momento a PEC sobre divisão dos recursos federais do pré-sal com Estados e municípios.