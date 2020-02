Cid Gomes recebe alta médica após ser baleado

Equipe BR Político

O senador Cid Gomes (PDT-CE) recebeu neste sábado alta médica após ser baleado em Sobral, no Ceará. Segundo informações da equipe do pedetista, ele continuará de sua residência realizando fisioterapia respiratória e o uso de antibióticos para restaurar sua funções pulmonares danificadas por conta dos disparos. Os dois projéteis que atingiram Cid estão alojados ao lado da costela e no pulmão esquerdo e não serão retirados por decisão médica.