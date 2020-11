Cid Gomes sobre 2022: PSB será sempre um aliado preferencial

O senador Cid Gomes (PDT-CE) afirmou nesta sexta, 27, que seu partido não estará ao lado do PT em 2022 caso os petistas, aliados no plano estadual, lancem um candidato próprio. “Aqui no Ceará somos aliados e no plano nacional se o PT mantiver a posição de ter uma candidatura, nós estamos em campos diferentes. Fundamentalmente depende dessa decisão, para mim é muito claro que o PT tem hoje um antagonismo muito forte no Brasil e deviam seguir o exemplo da Argentina, é hora de dar um passo para trás para que pelo menos se tenha um governo no campo progressista. Se eles tiverem essa posição de serem os protagonistas, vão sofrer de novo”, disse ao parlamentar em entrevista ao site Congresso em Foco.

Questionado se as alianças do PDT com o PSB nas eleições municipais deste ano podem se repetir em 2022, Cid disse que sim, que o partido comandado por Carlos Siqueira sempre será favorito. “O PSB será sempre um aliado preferencial nosso. Foram ações do PT que acabaram tirando o PSB de uma aliança com o PDT (em 2018). Essas relações do PSB com o PT só se agravaram de 2018 para cá, só se gastaram. Veja Recife. A capital mais importante para o PSB, não tenho dúvida que é o Recife, e lá o PT tem um projeto antagônico ao PSB e nós estamos do lado do PSB”, afirmou.