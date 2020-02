Gustavo Zucchi

O senador Cid Gomes (PDT-CE) ainda não tem previsão de alta. Em novo boletim médico do Hospital Monte Klinikum, o Dr.Carlos Roberto Martim avisa que Cid está em reabilitação, realizando fisoterapia respiratória e que não previsão de deixar o hospital devido as lesões pulmonares. “Está estável, em apartamento e com visitas restritas”, diz o boletim.