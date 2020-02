Cid tem alta da UTI e segue para a enfermaria

Equipe BR Político

O senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) teve alta da UTI e foi transferido para a enfermaria do Hospital do Coração, em Sobral (CE), na manhã desta quinta-feira, 20. Ontem, o irmão de Ciro Gomes foi baleado durante protesto de policiais.

De acordo com boletim médico, Cid deu entrada na unidade hospitalar, “vítima de ferimento por arma de fogo no hemitórax esquerdo” e após o atendimento inicial seu quadro clínico evoluiu sem intercorrências, mantendo-se “hemodinamicamente estável e com padrão respiratório normal, não mais necessitando de cuidados de terapia intensiva”. O boletim médico foi publicado no Twitter pelo próprio Senador.