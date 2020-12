Cidadania afasta deputado acusado de assédio

O Cidadania decidiu afastar o deputado estadual Fernando Cury (SP), que foi flagrado apalpando o seio da também deputada Isa Penna (PSOL) durante sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em documento assinado pelo presidente nacional do partido, Roberto Freire, a legenda avisa que o parlamentar ficará afastado até que procedimento disciplinar seja concluído.

“O deputado estadual Fernando Cury fica liminarmente afastado de todas as funções diretivas partidárias, em todas as instâncias, bem como de todas as funções exercidas em nome do Cidadania, inclusive junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo”, diz Freire no documento.