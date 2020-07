Cidadania promete trabalhar para derrubar vetos sobre máscaras

O Cidadania avisou que irá trabalhar no Congresso pela derrubada dos vetos presidenciais às punições ao uso de máscaras contra o coronavírus. Jair Bolsonaro decidiu vetar alguns trechos do projeto de lei que torna obrigatório o uso do acessório em todo território nacional enquanto durar a pandemia.

“Com sua reiterada sabotagem ao isolamento social no Brasil, Bolsonaro tornou o país um risco sanitário e está levando, isso, sim, ao nosso mais completo isolamento no cenário internacional”, afirma a sigla em nota assinada por seu presidente, Roberto Freire, e pelos líderes partidários na Câmara e no Senado, respectivamente o deputado Arnando Jardim e a senadora Eliziane Gama.

Dentre os vetos de Bolsonaro está a obrigatoriedade no uso de máscara em igrejas e escolas e estabelecimentos comerciais. “Suas ações tresloucadas, descabidas e desumanas, além de contribuir para o aumento do número de mortes evitáveis de Covid-19, estão levando ao fechamento das fronteiras de outros países a cidadãos saídos do Brasil, agravando a crise econômica e deixando cada vez mais distante qualquer horizonte de normalidade.”