Cidadania quer levar Eduardo ao Conselho de Ética

A bancada do Cidadania na Câmara avisou que irá protocolar uma nova representação contra Eduardo Bolsonaro (PLS-SP) no Conselho de Ética da Casa. O motivo será a postagem em que o filho do presidente compara a situação do coronavírus com o acidente nuclear de Chernobyl, culpando a China pela pandemia. “Vamos interpelar Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética. O Embaixador fake terá que responder mais uma vez pela sua irresponsabilidade. Precisamos de uma resposta contundente que reflita os verdadeiros interesses dos brasileiros”, disse o deputado Marcelo Calero (Cidadania-RJ).

O deputado @caleromarcelo decidiu levar Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética da Câmara Federal, após as declarações desastrosas do filho do presidente contra a China. “Diplomacia não é para você meu caro!!”, disse. #coronavirus @23cidadania pic.twitter.com/O1JNGqihu1 — Cidadania na Câmara (@timedacidadania) March 19, 2020