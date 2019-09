Cidadania vai recorrer de decisão sobre indicação de Eduardo

Equipe BR Político

O deputado Marcelo Calero (Cidadania-RJ) anunciou na noite de quarta, 14, que vai recorrer da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, de rejeitar a ação movida pelo partido contra a indicação de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada do Brasil em Washington. Sem analisar o mérito da ação, se é ou não caso de nepotismo, o ministro observou que o Cidadania não tem legitimidade para contestar a indicação. Por isso, Calero afirma que vai entrar com um “agravo regimental para que o pleno do tribunal decida sobre a ação”.