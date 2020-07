Cidades em São Paulo podem ter volta de aulas presenciais de ensino superior

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 13, que cursos superior e técnicos em cidades que estão há mais de 15 dias na fase “amarela” do Plano São Paulo poderão retomar as aulas presenciais. Segundo a gestão do governador João Doria, a medida vale para cursos em que as atividades laboratoriais não podem ser realizadas à distância ou quando o estágio curricular é obrigatório.

O secretário da Educação do Estado, Rossieli Soares, afirmou que a prioridade será para carreiras na área da saúde. “Temos um gargalo porque a educação à distância não consegue dar conta de tudo”, disse. “Para a formação de um futuro médico, por exemplo, o curso prático e o estágio supervisionado são fundamentais. Se não tivermos esse ciclo funcionando vamos ter um hiato de formação de profissionais da saúde”, disse.

As aulas presenciais deverão respeitar o limite de no máximo 35% dos alunos matriculados e seguir os protocolos sanitários. Hoje, no Estado, as regiões da Grande São Paulo já estão na fase.