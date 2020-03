Cidades registram ‘panelaço’ contra Bolsonaro

Ao menos três cidades registraram um “panelaço” contra o presidente Jair Bolsonaro. Bairros de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília tiveram bateção de panelas nas janelas dos prédios e casas como forma de protesto contra o atual ocupante do Palácio do Planalto. Segundo o Estadão, ao menos nove bairros da capital paulista registraram protestos: Bela Vista, Barra Funda, Campos Elíseos, Consolação, Higienópolis, Jardins, Perdizes, Pinheiros, Pompéia, Praça Roosevelt, Santa Cecília, Vila Madalena e Vila Romana.

A manifestação foi convocada pelas redes sociais e deve ser repetida nesta quarta-feira, 18. No Twitter, as hashtags #ForaBolsonaro, #AcabouBolsonaro e “panelaço” figuram entre os principais assuntos do site. Os “panelaços” ganharam popularidade durante o segundo governo de Dilma Rousseff (PT), quando a população utilizava o artifício sempre que a então presidente ia para televisão se manifestar.

Panelaço no Centro de Belo Horizonte com gritos de #ForaBolsonaro pic.twitter.com/xnSnqgSq8n — Lucas Paulino (@lucasapaulino) March 18, 2020