Equipe BR Político

Cinco deputados da ala bolsonarista estão suspensos das atividades do PSL. Carla Zambelli (SP), Bibo Nunes (RS), Alê Silva (MG), Filipe Barros (PR) e Carlos Jordy (RJ) não podem, por exemplo, mais assinar nenhuma lista pedindo a troca da liderança da sigla na Câmara. Os cinco assinaram o pedido para que Eduardo Bolsonaro (SP) virasse líder do PSL no lugar do deputado Delegado Waldir (GO). A cúpula da legenda alega que os cinco atacaram o PSL e o presidente do partido, Luciano Bivar.