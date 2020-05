O avanço do coronavírus no Brasil fez com que a doença já tenha provocado mais de mil mortes em cinco Estados. Segundo dados de domingo do Ministério da Saúde, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas ultrapassaram a marca. O maior índice de mortes pelo coronavírus está em São Paulo, com 3,7 mil óbitos até domingo.

Aqui, os números das mortes pela doença nos cinco Estados:

SP – 3.709

RJ – 1.714

CE -1.114

PE – 1.047

AM -1.004