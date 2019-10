Equipe BR Político

De acordo com a advogada Karina Kufa, que é apontada como um dos pivôs da crise no PSL, já há cinco partidos atrás da filiação do presidente Jair Bolsonaro. “Partidos em formação, tem uns cinco atrás da gente. De médio para grande, vieram dois. E pequenos, teriam mais três opções”, afirmou para O Globo. Ela reforçou que o presidente ainda não decidiu, mas que assim que tomar uma decisão, deve fechar rápido com outra legenda.