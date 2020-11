Cinemateca passa para gestão temporária do Ministério do Turismo

O Ministério do Turismo vai assumir temporariamente a gestão da Cinemateca Brasileira. A medida está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 23. Segundo o decreto, a instituição responsável pela preservação da produção audiovisual nacional ficará até 5 de outubro do ano que vem sob responsabilidade da Secretaria Nacional do Audiovisual, chefiada pelo promotor de eventos Bruno Graça Melo Côrtes.

A Cinemateca está fechada desde agosto, quando deixou de ser administrada pela Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp) e voltou para as mãos do governo.

O decreto que estabelece a mudança é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes e pelo secretário Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo, Lucas Felício Fiuza.