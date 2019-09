Cintra diz que CPMF não aumenta carga tributária

Equipe BR Político

O agora ex-secretário da Receita Marcos Cintra continua defendendo a finada ideia de recriar a CPMF, enterrada de vez nas discussões da reforma tributária com sua demissão do cargo. Desta vez, Cintra tenta desmistificar a ideia de que, caso o polêmico imposto fosse recriado, a carga tributária iria aumentar.

“Tenho ouvido a mais absurda alegação contra mim: a de que eu estaria propondo o aumento da carga tributária com a criação de mais um imposto no Brasil, que dizem ser a CPMF”, escreveu em seu Twitter. Para provar o que afirma, Cintra lembra que sempre defendeu o imposto único e o fim de impostos excessivos, algo que também não é pauta nos debates das reformas tributárias que tramitam no Congresso.