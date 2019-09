Marcelo de Moraes

O secretário da Receita, Marcos Cintra, usou sua conta no Twitter para tentar desfazer a opinião geral de que o novo imposto que o governo deseja criar dentro da reforma tributária não representa a volta da CPMF. A proposta enfrenta enorme resistência dentro do Congresso, mas a equipe econômica deseja emplacar a ideia, acenando, em troca, com a desoneração das folhas de pagamento.

“Parece mas não é. CPMF está morta e enterrada. Falar em Nova CPMF é como chamar o IVA de Novo ICMS”, disse Cintra.