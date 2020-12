Cintra estranha pressa na reforma do PIS/Cofins

Ex-secretário da Receita Federal e um dos maiores especialistas da questão tributária, Marcos Cintra tem estranhado a mobilização dos últimos dias para se mudar apenas o modelo do PIS/Cofins. Como a discussão da reforma tributária travou no Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o líder do governo, Ricardo Barros, negociam um acordo para votar apenas a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que estabelece o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) no lugar do PIS/Cofins e com alíquota de 12%.

“Muito estranho. A votação da reforma do PIS/COFINS no apagar da luzes deixa coisas no ar. Por que a pressa? Por que não querem deixar a sociedade analisar o projeto com serenidade? Medo de que? Interesse de quem? Provar o que, para quem? Sem desoneração de folha?”, questiona.