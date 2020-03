Circuit Breaker não era acionado no mercado desde 2017

Com o mercado derretendo em todo o mundo, a Bolsa brasileira acabou vendo a volta do circuit breaker, mecanismo utilizado para interromper as operações com as ações quando as quedas chegam em 10%. A última vez que isso tinha acontecido foi em 18 de maio de 2017, durante o chamado Joesley Day, quando o mercado contabilizou a instabilidade política provocada no País pelo escândalo das revelações feitas pelo empresário Joesley Batista, da JBS, contra o presidente Michel Temer.

Agora, o mecanismo foi acionado pela combinação do impacto da epidemia do coronavírus com a guerra pelo preço do petróleo envolvendo árabes e russos. No meio dessa turbulência, o Brasil ainda colabora com sua tumultuada política interna, com governo e Congresso trombando fortemente na sua relação.