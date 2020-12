Com a confirmação de mais 1.111 mortes pelo coronavírus no Brasil, nas últimas 24 horas, Ciro Gomes voltou a disparar contra Jair Bolsonaro. O político do PDT lembrou que “o Brasil teve mais mortes por covid-19 em uma semana do que 63 países juntos na pandemia inteira”.

“Cada dia que passa, são mais mortes que temos a obrigação de evitar. O negacionismo de Bolsonaro está custando a vida do povo brasileiro!”, protestou.