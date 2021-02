Ciro: ‘Autonomia do BC dificulta retomada do desenvolvimento’

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) reforçou nesta terça, 9, suas críticas ao projeto de autonomia do Banco Central.

“Não podemos entregar o comando da economia brasileira para os barões da banca financeira. E pior: para a clandestinidade de interesses estrangeiros! A autonomia do Banco Central dificulta qualquer chance de retomarmos o desenvolvimento do Brasil!”, escreveu ele no Twitter.

A previsão é de que o parecer à proposta do relator, deputado Sílvio Costa Filho (Republicanos-PE), seja entregue nesta tarde aos líderes da base e da oposição. O ministro Paulo Guedes considera a aprovação da proposta decisiva para “garantir a estabilidade monetária” do País. Guedes destacou que há mais de 40 anos os economistas defendem a autonomia do Banco Central. “Isso agora está sendo estabelecido e é um momento de celebração, estamos esperançosos que Câmara consiga aprovar esse projeto”, afirmou Guedes ontem.

Já para o eventual presidenciável em 2022, “você não pode entregar à banca privada o destino da nação brasileira” porque “ali está a sede do manejo da dívida publica, da taxa de juros, da taxa de câmbio, portanto, da vida do povo brasileiro”.