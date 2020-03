Marcelo de Moraes

Ciro Gomes não poupou o presidente Jair Bolsonaro de críticas por conta da redução do atendimento do programa Bolsa Família no Nordeste, justamente a região mais pobre do País.

“Este Bolsonaro é o mais mesquinho dos políticos que já vi . Perseguir os pobres de uma região por vingança é uma canalhice sem par!”, escreveu Ciro nas suas redes sociais.