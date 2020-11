Ciro: ‘Bolsonaro está asfixiando população pobre e classe média’

Ciro Gomes (PDT) criticou o comportamento do governo federal diante do contínuo crescimento da inflação. Ontem, o IPCA, que funciona como uma prévia da inflação, registrou aumento de 0,81%, no pior novembro desde 2015. Para Ciro, que foi ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco, o presidente Jair Bolsonaro “está asfixiando a população pobre e de classe média”.

“O preço dos alimentos não para de subir! Bolsonaro está asfixiando a população pobre e de classe média. O “fique em casa” aconteceu em todos os países sérios, então por que o Brasil teve a moeda mais desvalorizada do mundo e não consegue assumir as rédeas da própria economia?”, criticou Ciro pelas suas redes sociais.