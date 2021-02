Ciro: ‘Bolsonaro está transformando as Forças Armadas numa aristocracia alienada’

Na opinião de Ciro Gomes (PDT), o presidente Jair Bolsonaro está transformando as Forças Armadas “numa aristocracia alienada da vida da Nação”. O comentário do ex-presidenciável vem na esteira da publicação de matéria pelo site UOL, que mostra que hospitais do exército no Amazonas estão com mais da metade dos leitos para a covid-19 vagos, à espera de eventuais adoecimentos de militares ou familiares.

Enquanto isso, centenas de pacientes enfrentam o colapso na saúde pública no Amazonas e precisam ser encaminhados para outros Estados.

“Bolsonaro está transformando nossas Forças Armadas numa aristocracia alienada da vida da Nação! Que vexame!”, escreveu Ciro no Twitter.