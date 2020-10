Ciro: ‘Bolsonaro está transformando o Brasil numa república de bananas’

Depois da confirmação das mais de 150 mil mortes no Brasil pelo coronavírus, Ciro Gomes não poupou de críticas Jair Bolsonaro. Nas suas redes sociais, Ciro fez referência ao fato de o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, ter admitido que antes de assumir o cargo sequer sabia como funcionava o Sistema Único de Saúde (SUS).

“Mais de 150 mil brasileiros morreram enquanto o ministro da Saúde estava conhecendo o funcionamento do SUS. Bolsonaro está transformando o Brasil numa república de bananas! O governo tem hoje 7 mil militares dobrando salário, ocupando cargos na administração pública brasileira”, criticou o ex-ministro da Fazenda e ex-governador do Ceará.

“Os 23 cargos técnicos de assessoramento do Ministério da Saúde, que costuma ter pessoas muito qualificadas, foram ocupados por militares sem nenhuma experiência com serviço público de saúde. Minha solidariedade para as mais de 150 mil famílias que perderam seus parentes queridos”, acrescentou.