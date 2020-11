Ciro: ‘Cadeia é muito pouco para canalhas que fazem politicagem com vacina’

Marcelo de Moraes

Ciro Gomes (PDT) aumentou ainda mais a temperatura do novo round da guerra da vacina envolvendo o comportamento do governo federal em relação à adoção da Coronavac. Depois de a Anvisa mandar suspender os testes da vacina e o presidente Jair Bolsonaro ter dito nas suas redes sociais que essa era “mais uma que tinha ganho” do governador de São Paulo, João Doria, Ciro bateu pesado.

“Cadeia é muito pouco para canalhas que fazem politicagem com vacina, a única saída para pôr um ponto final na maior crise de saúde pública e socioeconômica da história”, disse Ciro.