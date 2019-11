Ciro celebra ‘fracasso’ de leilão

Marcelo de Moraes

Ciro Gomes festejou o que classificou como fracasso o megaleilão do pré-sal feito hoje pelo governo brasileiro. O político do PDT, que disputou a eleição presidencial passada, ainda fez questão de ressaltar que com esse resultado “não será tão difícil” nacionalizar novamente as áreas vendidas num eventual governo seu.

“Valeu muito a luta! Fracassou e tentativa vil de entregar totalmente o petróleo que pertence aos jovens e às crianças brasileiras : o consórcio liderado pela Petrobras arrematou o maior campo. Nacionalizar não será mais tão difícil! Parabéns a quem lutou ! Deus é grande!”, escreveu Ciro nas suas redes sociais.