Ciro chama Bolsonaro de ‘charlatão’ e pede ‘impeachment e cadeia’

O ex-governador Ciro Gomes (PDT-CE) usou o Twitter na manhã desta terça-feira, 19, para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ao compartilhar uma notícia em que o editor da revista “The American Journal of Medicine”, Joseph Alpert, desmente as informações publicadas pelo chefe do Executivo nas redes sociais sobre a efetividade da cloroquina no tratamento contra a covid-19.

Na mensagem, Ciro chamou Bolsonaro de “charlatão” e lembrou que o País tem estoques encalhados de cloroquina.

“BOLSONARO CHARLATÃO! Comprou toneladas de cloroquina com preço superfaturado, engana o nosso povo, constrange profissionais de saúde e transforma o Brasil num pária internacional. Impeachment e cadeia para este criminoso! #ImpeachmentSalvaVidas”, escreveu Ciro.