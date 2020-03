Ciro chama Flávio Bolsonaro de ‘marginal’

O ex-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT-CE) chamou o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, de “marginal” e cobrou a cassação do parlamentar por divulgar fake news sobre o novo coronavírus.

“Isto é um marginal! O Congresso não fazer nada para cassar um bandido deste vai explicando porque nosso povo tem dificuldades para ter respeito pelo parlamento”, escreveu Ciro no Twitter, nesta segunda-feira, 30.

Como você leu no BRP, ontem, o senador usou o seu perfil no Instagram para compartilhar uma foto falsa em publicação do site bolsonarista Senso Incomum sobre supostos casos de cura da covid-19 com uso de hidroxicloroquina, substância defendida pelo presidente Bolsonaro para tratamento dos contaminados pelo coronavírus. O texto afirma que quatro pacientes de São Paulo se salvaram após uso do remédio e foi ilustrado com a foto de um morador de Porto Alegre que não contraiu a doença.