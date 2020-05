Ciro cita ‘irresponsabilidade assassina’ ao falar de demissão de Teich

O ex-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, foi um dos primeiros políticos a comentar o pedido de demissão o então ministro da Saúde, Nelson Teich. Na avaliação do pedetista, a saída do segundo comandante da Saúde em meio à pandemia “parece brincadeira…mas é irresponsabilidade assassina”, escreveu, nesta sexta-feira, 15, no Twitter.

Ciro apontou o motivo que levou o oncologista à fritura bolsonarista: a não defesa da cloroquina, como prega o presidente Jair Bolsonaro. O Teich completaria um mês no cargo no sábado, dia 16. “O ministro, que é medico, apesar de toda sua incompetência e patetice, não aceitou promover o genocídio que Bolsonaro parece querer provocar!”, concluiu.