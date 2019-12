Ciro cobra ministros por ‘vassalagem’ de Bolsonaro aos EUA

Equipe BR Político

Após o presidente norte-americano, Donald Trump, voltar atrás e restaurar tarifas na importação de aço e alumínio comprados do Brasil e da Argentina, o ex-candidato à Presidência, Ciro Gomes (PDT-CE), se disse “chocado” com o comportamento de nove “ministros generais” frente ao que classificou como “vassalagem” do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, com relação aos EUA.

“Que Bolsonaro seja um despreparado e deslumbrado, todos poderíamos saber. O que me choca é o comportamento de 9 ministros generais vendo, coniventes, nossa soberania (e nossa economia ) ser entregue por pura vassalagem!”, escreveu Ciro, no Twitter, nesta segunda-feira, 2.