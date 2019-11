Ciro: ‘Com esta burocracia do PT não quero nem ir pro céu’

Equipe BR Político

O vice-presidente do PDT, Ciro Gomes, tem preparado o caminho para a eleição presidencial de 2022 por meio de conversas com “o planeta todo”. Em entrevista ao El País, ele reafirma o desejo de “querer muito” conquistar a Presidência daqui a três anos e diz estar “preocupado com o Brasil como nunca estive na minha longa vida pública”. Nem por isso, no entanto, ele admite uma aproximação com o “lulopetismo”. “Com esta burocracia do PT não quero nem ir pro céu”

Com o DEM do presidente Rodrigo Maia (RJ), a quem ele não poupa elogios, afirma que a conversa tem se desenvolvido “orgânica e sistematicamente”. Já em relação a Lula e ao PT, Ciro mantém o discurso crítico e a posição de afastamento que vem pregando.

“Preservadas nossas diferenças, estamos conversando. Conversei com ele, e com o presidente do DEM, ACM Neto. Com Rodrigo Maia só tenho tido alegrias, ele está fazendo história. A gente não precisa ter afinidade, precisamos ter confiança. Diferente do Lula. Lula (o que promete) de manhã não serve de tarde, é um enganador profissional. Aí sistematizamos conversa com PSB, Rede e PV. Reunimos os líderes, todos os dirigentes e combinamos uma dinâmica. Onde um de nós quatro tiver mais chance os outros três apoiam”, disse Ciro.

Sobre uma dobradinha com Maia em 2022, o pedetista não descarta, mas diz que ainda é “muito cedo” para falar sobre isso e que as conversas que tem mantido com o democrata tem outros dois caminhos. “Meu diálogo com Rodrigo Maia tem dois objetivos: obrigar Bolsonaro a se conter dentro dos limites do Estado de direito e conter danos nas agendas antipobre, antipovo e antinacional do governo. E devo dizer, por justiça, que ele está cumprindo um belo papel”, avaliou.

Ciro sobe o tom ao falar do apresentador Luciano Huck, outro dos nomes que tem sido cotado para o próximo pleito. Ele afirma que o global não está na sua lista de conversa com o “planeta todo”, pois é “contra estagiário na Presidência da República”.